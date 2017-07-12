Erdoğan: AB Bizim İçin Olmazsa Olmaz Bir Yer Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC’nin “HARDtalk” programına verdiği özel mülakatın yayımlanan kısa bölümünde Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

“Türkiye sizce AB’nin içinde mi yoksa dışında mı kalsa daha iyi olur? Sizin kişisel görüşünüz nedir? İçeride olmak mı daha iyi, dışarıda kalmak mı daha iyi?” şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi biz, verdiğimiz sözü tutuyoruz. Fakat AB, bu noktada bize karşı çok açık, net olur da mesela biz Türkiye’yi AB’ye alamayız derse, bu bizi rahatlatır. Biz de B planımızı, C planımızı uygulamaya koyarız. Yani bizim için AB olmazsa olmaz bir yer değil. Türkiye ayakları üzerinde duran, bugün kişi başına milli geliri 11 bin doları aşmış bir ülke.” ifadesini kullandı.

“Halkın Büyük Bir Çoğunluğu AB’yi Aslında İstemiyor”

Gazetecinin “Kişisel olarak Türkiye’nin AB’nin dışında olmasının daha iyi olacağını söylüyormuşsunuz gibi geliyor bana, öyle mi?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Başbakan olduğum ilk zamanlarda bizim AB’deki lider zirvesinde bize yaklaşımları şuydu: Türkiye bir sessiz devrim yaptı diyorlardı ama şimdi aynı Avrupa, ne yazık ki bizi liderler zirvesine davet etmedikleri gibi, devamlı oyalıyorlar. Şu anda benim halkımın büyük bir çoğunluğu AB’yi aslında istemiyor, AB’nin bize karşı yaklaşımını da samimi bulmuyor. Dolayısıyla biz buna rağmen AB’ye karşı samimiyetimizi bir müddet daha devam ettireceğiz, bakalım nereye varacak?”