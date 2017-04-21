Erdoğan 3 Mayıs’ta Putin ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 3 Mayıs’ta Soçi’de bir araya geleceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 Mayıs’ta Soçi’de bir araya geleceğini söyleyen Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi’deki görüşmede Suriye’deki durumun değerlendirileceğini belirtti.

Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin son olarak 10 Mart’ta Moskova’da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.

Kaynak: RIA Novosti, AA