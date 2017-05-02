“Erdoğan, 21 Mayıs’ta AK Parti’nin Genel Başkanı Olacak”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AA’da yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 27 Nisan’da halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, Türkiye’de yeni yönetim modelinin kabul edilmesiyle bir adım daha atıldığını belirtti.

Bundan sonra hızlı bir şekilde bu yeni yönetim sisteminin gerektirdiği uyum yasalarıyla ilgili adımları atacaklarını ifade eden Kurtulmuş, “Daha önce de ifade edildiği gibi TBMM’de uyum yasalarının çıkartılması sürecinde Meclis’teki partilerle sıkı bir işbirliği ve diyalog hâlinde Türkiye’nin hayrına olacak bu yeni yönetim modelinin gerektirmiş olduğu bütün bu uyum yasalarını en güzel şekilde konsensüs içinde çıkarabilmek için gayret etmek istiyoruz. Bu bakımdan bütün partilere kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye Dönüşü

Kurtulmuş, yeni dönemin ortaya koyduğu en önemli gelişmelerden birisinin de cumhurbaşkanlarının partisi ile olan ilişkilerinin kesilmemesi olduğunu anımsattı.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti’ye geçişiyle ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Bugün önce AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, daha sonra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarının ardından alınan kararla bu süreç başlatılmıştır ve 21 Mayıs’ta AK Parti Kongresi’nin hazırlıkları için düğmeye basılmıştır. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı’mızın partimizin genel başkanı olması bu adımların atılmasıyla gerçekleşecek. Salı günü saat 13.00’te Sayın Cumhurbaşkanı’mızın öncelikle partiye yeniden üye olmasıyla ilgili bir toplantı yapılacak ve böylece bu süreç tamamlanmış olacaktır. Türkiye yeni yönetim modelinin gerektirdiği adımlardan birisini de atmış olacaktır. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın partiye dönüşü ve yapılacak kongrede genel başkan oluşuyla AK Parti kadrolarında büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağını, AK Parti seçmenlerinin bu süreçte motive olacaklarını bir kez daha söylemek isterim.”

“Revizyon Söz Konusu Değildir”

Bakanlar Kurulu öncesinde Başbakan Yıldırım’ın kabine üyelerini ve eşlerini ağırlamasının kulislerde farklı yorumlandığı belirtilerek, bu yemeğin kabine revizyonu beklentisinin sonucu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Hayır değerlendirilemez. Sayın Başbakan’ımız ilk sefer bakanlara eşleriyle birlikte yemek veriyor değil. Daha evvel farklı vesilelerle çok kez eşlerimizle birlikte bir araya geldik. Bir aile ortamı içinde, çok samimi sohbet ve dostluk ortamı içinde bu toplantılarda hep bir araya geldik. Bu akşam da böyle oldu. Son derece samimi, son derece içten bir aile sıcaklığı içinde bütün bakan arkadaşlarımız eşlerimizle birlikte bu toplantıda yer aldık. Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu revizyonu gündeme gelir ama bugün itibariyle böyle bir revizyon söz konusu değildir.”