Erdoğan 16-17 Mayıs’ta Trump ile Görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 16-17 Mayıs’ta görüşeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A News Televizyonu’na bir mülakat verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarih şu anda belirlendi. Zannediyorum 15-16 Mayıs’ta Çin’e gideceğim. Çin’den oraya geçeceğim. Herhâlde 16-17 Mayıs olacak (Trump’la) görüşme tarihimiz. Yani Çin’den 15’inde ayrılıp, direkt Amerika.” dedi.
AA’da yer alan habere göre, Türkiye ile ABD’nin ikili ekonomik ilişkilerinde ticaret hacmini, 50 milyar dolar seviyesine çıkarmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinin “bereketli ve isabetli” olacağını söyledi.
Etiketler: türkiye, recep tayyip erdoğan, abd, donald trump
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