Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Çağrı Kulübü tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat konulu programda Derdest isimli belgeselin gösterimi de yapıldı.

Haksöz Haber

Kayseri’de, Çağrı Kulübü tarafından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen 28 Şubat konulu programda, 28 Şubat sürecinde mağdur edilen müslüman tutsakları anlatan Derdest isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Daha sonra, 28 Şubat mağdurlarının avukatlığını yapmış olan Av. Abdullah Özbek ile söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşisinde Özbek, “28 Şubat’tan ders alsaydık 15 Temmuz olmazdı, hâlâ olanlardan ders almıyorsak bu tür olayları bir daha yaşamamız olasıdır.” şeklinde konuştu.

28 Şubat sürecinin hâlâ bitmediğini, zindanlarda 500 civarında kişi olduğunu, izlerinin mağdurlar ve onların aileleri üzerinde hâlen devam ettiğini ve bu hukuksuzlukların bir an önce ortadan kalkması için daha fazla hukukçuya ihtiyaç olduğunu söyleyen Özbek, bu konuda genç hukukçulardan destek beklediklerini ifade etti.