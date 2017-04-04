Erciyes Üniversitesinde "Bylock" Operasyonu
Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memur 5 kişi ByLock operasyonunda gözaltına alındı.
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlardan H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Firari B.D.E'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erciyes Üniversitesinde "Bylock" OperasyonuErciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memur 5 kişi ByLock operasyonunda gözaltına alındı.
Sayıştay'a FETÖ OperasyonuSayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Erzurum'daki FETÖ Davasında 15 Sanığa HapisErzurum'da FETÖ'ye finansman desteği sağlayan, örgüt literatürüne göre 'il abisi' Serkan Çevik, 'Erzurum kasası' Ünal Üneş ile eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu'nun da yer aldığı 17 sanıktan 15'i hapisle cezalandırıldı.
45 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç EdildiHSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.
21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden UzaklaştırıldıFETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında tutuklu olan 21 kişi tahliye eden savcı ve mahkeme heyeti görevden uzaklaştırıldı.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
- İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- 10 Soruda Kerkük Krizi
- 'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu
- Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
- ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!
- Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu
- Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?
- Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
- Sayıştay'a FETÖ Operasyonu
- İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- “Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
- CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı
- Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
- "Ağaoğlu Bu Ülkenin Utancıdır!"
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu
- Darbede Kemalistlerin de Olduğunu Mecburen Konuşmak!
- 21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden Uzaklaştırıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim