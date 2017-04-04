Erciyes Üniversitesinde "Bylock" Operasyonu

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
04.04.2017 13:44
Erciyes Üniversitesinde "Bylock" Operasyonu
Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memur 5 kişi ByLock operasyonunda gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlardan H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Firari B.D.E'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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