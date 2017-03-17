ERC Başkanından AB ve BM'ye Myanmar Eleştirisi
Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı "insanlığa karşı suçların" araştırılması için uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması konusunda sergilediği "isteksiz" tavra tepki göstererek, "Biz daha ne kadar acı çekeceğiz? Myanmar'da tamamen yok olmamız için daha ne kadar zamana ihtiyacınız var?" sorusunu yöneltti.
Kyaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada BM İnsan Hakları Konseyi'nin 34. oturumunda yan etkinlikler düzenleyerek Arakanlı Müslümanların sesini dünyaya duyurmak olarak Cenevre'ye geldiklerini belirtti.
BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee'nin Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri için uluslararası arenada "hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunduğunu anımsatan Kyaw, AB, BM ve uluslararası toplumun bu çağrı karşısında sergilediği "isteksizliği" eleştirdi.
Konseyin 34. oturumunda Lee'nin Myanmar'da uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin teklifinin ele alındığını kaydeden Kyaw, şöyle konuştu:
"Münferit bir eylemci ve ERC başkanı olarak, hayal kırıklığına uğradık. Üzgünüz. Uluslararası toplum, ne yazık ki Myanmar'da insanlığa karşı işlenen suçların ortaya çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılması konusunda son derece isteksiz. Arakan'da yavaşlatılmış bir soykırım yaşanıyor. Bu soykırıma ciddi bir tepki verilmemesinden rahatsızız." dedi.
"BÖYLE BİR KOMİSYONA RAZI DEĞİLİZ"
AB'nin tutumuna da değinen Kyaw, "AB, soruşturma komisyonunun Myanmar'da bütün suçları işleyen ordu tarafından oluşturulmasını ve araştırmayı da onların yapmasını istiyor. Bu, gerçekten çok üzücü. Böyle bir komisyona razı değiliz."
Kyaw, BM, AB ve tüm uluslararası toplumun ülkesindeki zulmün araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulmasına destek vermesi gerektiğini vurguladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 3 Şubat'ta yayımlanan raporun Arakan'da yaşanan zulmün sadece küçük bir kısmını yansıttığına işaret eden Kyaw, "Buz dağının görünmeyen kısmı çok daha büyük. Daha araştırılıp ortaya çıkarılması gereken birçok olay var. Bazı Avrupa ülkeleri, maalesef, Myanmar'da Aung San Suu Çii hükümetiyle ticari ve diplomatik ilişkilerini dengede tutmak için hükümete sürekli zaman ve alan tanıyor. ERC olarak bir soru sormak istiyorum: Biz daha ne kadar acı çekeceğiz? Myanmar'da tamamen yok olmamız için daha ne kadar zamana ihtiyacınız var?"
"BM İSTEKSİZ DAVRANIYOR"
Kyaw, BM'nin Myanmar'da yaşanan zulme yıllardır seyirci kaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Ülkemde Müslümanlara karşı işlenen suçlar, ben daha çocukken başladı. BM'nin bunları biliyor olması gerek. Çünkü eskiden bu yana ofisleri ve çalışanları, orada yaşananlara şahit oluyordu. Buna karşın Myanmar hükümetinin işlediği suçların durdurulması konusunda hala isteksiz davranıyorlar. Şimdi daha güçlü bir dil kullanarak 'Myanmar'da insanlığa karşı suç işlendiğini' ifade ediyorlar. Bundan mutluyuz, fakat uluslararası toplumun gösterdiği tepkiden mutlu değiliz."
Türkiye'nin Arakan Müslümanlarına verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Kyaw, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgede insani yardım yapan az sayıdaki kuruluştan biri olduğunu vurguladı.
Kyaw Türk hükümetinin ve halkının kendilerine verdiği desteği sürdürerek, uluslararası soruşturma komisyonunun kurulmasına öncülük etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
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