Erbil’den İran Devrim Muhafızları’na Tepki

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, İran Devrim Muhafızları (Pasdaran) komutanı Muhammed Hüseyin Recebi’nin sözlerine karşılık, “Kürdistan Bölgesi’ndeki konsoloslukları kapatmayı talep edilmesi hiç kimsenin hakkı değil” açıklamasında bulundu.

Pasdaran komutanı Muhammed Hüseyin Recebi, Suudi Arabistan’ın Erbil’deki konsolosluğunun kapatılmasını istemişti.

Recebi, Kürdistan Bölgesi’nde 30 konsolosluk ve yabancı ülke temsilciliğinin bulunmasının normal bir durum olmadığını, bunu İran’a yönelik bir tehdit olarak gördüklerini söyledi.

Suudi Arabistan’ın Erbil’deki konsolosluğuna da değinen Recebi, Suudi Arabistan’ın İran’da kargaşa yaratmak istediğini, bu amaçla Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açtığını iddia ederek, Suudi konsolosluğunun kapatılmasını istemişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Pasdaran komutanı Recebi’nin sözlerine yanıt verdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, “Pasdaran yetkililerinin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bu tür açıklamaları ilk değil. Açıklama Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın içişlerine yönelik müdahaledir” denildi.

Kürdistan Bölgesi’nde bulunan konsoloslukların Irak ve Kürdistan Bölgesi yasaları çerçevesinde açıldığı belirtilen açıklamada, “Yasalar çerçevesinde söz konusu konsolosluklar faaliyet göstermektedir. Kürdistan Bölgesi’nde konsoloslukların kapatılmasının talep edilmesi hiç kimsenin hakkı değil” ifadesi kullanıldı.

Hükümetin açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Kürdistan Bölgesi komşu ve bölgedeki ülkelerin yanı sıra dünyadaki tüm ülkelerlerle dostane ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Yapılan sorumsuzca açıklama karşısında umarız Tahran ciddi bir tavır gösterir. Bunun tekrarlanmaması için tedbir alınması gerekiyor. Zira bu tür açıklamalar Kürdistan Bölgesi ve İran İslam Cumhuriyeti’nin dostane ilişkilerini yansıtmıyor. Söz konusu açıklamayı kabul etmediğimiz gibi her yönden reddediyoruz.”

Felah Mustafa: Yol gösterilmesi ilginç!

Pasdaran komutanı Muhammad Hüseyin Recebi’nin açıklamasının hemen ardından ilk tepki Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa'dan geldi.

Rûdaw’a konuşan Felah Mustafa “Komşu bir ülkenin iç işlerimize karışması ve bize yol göstermesi bize ilginç geliyor. Biz komşuluk ilişkilerine saygı duyuyoruz ve bunun ikili ve biribirini anlama çerçevesinde olmasını temenni ediyoruz” demişti.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun da bu çerçevede yasal olarak açıldığını belirten Mustafa, “Biz hiçbir ülkeye tehdit oluşturmuyoruz. Geçmişimiz bunun bir ispatıdır. Açık bir siyaset yürütüyoruz ve bölgede hiçbir çekişmede taraf olmadık. Ülkeler arasında yaşanan herhangi bir çekişmenin Kürdistan Bölgesi’ne taşımamasını umuyoruz. Çünkü biz, Kürdistan Bölgesi halkı için barış, istikrar ve refahı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.