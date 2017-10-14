Erbil’den Bağdat’a 5 Maddelik Öneri

Bakanlık’tan yayımlanan açıklamada şunlara yer verildi:

1-Irak Hükümeti’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nde görev yapan tüm memurların, peşmergelerin, polislerin, asayiş ve emeklilerin maaşlarını karşılaması. (Toplam aylık miktar 915 milyar dinar)

2-Irak petrolünün yüzde 17’lik üretiminin tamamı Kürdistan Bölgesi’ndeki enerji santralleri ve rafinerilere aktarılması.

3-Irak kamu harcamalarından yüzde 17’lik payın Kürdistan Bölgesi’ndeki kamu kurum ve kuruluşlardaki harcamaların karşılanması. (Bütçe ve maaştan ayrı olarak)

4-Irak Hükümeti, anlaşmalar çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ndeki uluslararası petrol firmalarının parasının ödenmesi teminatını vermeli. (Söz konusu talep petrol üretimi ve kazancının arttırılmasına yöneliktir)

5- Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak Bağdat yönetimine sunduğumuz en kolay öneri ise şudur; Yönetim olarak yüzde 17’lik Irak ve Kürdistani bölgelerdeki (Tartışmalı bölgeler) petrolün Kürdistan Bölgesi’ne devredilmesiyle yukarıda sözü edilen maddelerin hepsinin sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ediyoruz.