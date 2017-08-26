Erbil’de Peşmergelerle Köylüler Arasında Çatışma

Rûdaw’ın edindiği bilgiye göre, Balekayeti bölgesindeki bazı gençler ile Doğu Kürdistanlı peşmergeler arasında tartışma çıktı.

Tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Tartışmanın nedeni ise henüz belli değil.

Rûdaw Çoman muhabiri Bahtiyar Kadir, olaya ilişkin şunları anlattı:

“Bilinmeyen bir nedenden dolayı Doğu Kürdistanlı peşmergeler ile Balekayeti’nin Gundjure köyündeki bazı gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.”

Rûdaw’a konuşan Çoman Kaymakamı Ahmed Kadir ise, “Güvenlik güçleri bölgeye gönderildi. Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

Yaşanan olayın ardından bölgedeki Doğu Kürdistanlı partilere karargahlar kundaklandı.

Kürdistan Demokrati Partisi - İran (KDP-İ) Askeri Komisyon Sorumlusu Rüstem Cihangiri, “Peşmergelerimizden karargahları boşaltmalarını istedik” dedi.