Erbil-Bağdat İlişkisinden İki Tarafta Memnun Değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil-Bağdat arasındaki mevcut durumu "ev sahibi-kiracı" ilişkisine benzeterek, iki tarafın da bundan memnun olmadığını belirtti.

Barzani, "Erbil-Kürdistan Üniversitesi"nin düzenlediği "Önünde iki yol olan IKBY: Mevcut iç meseleler ve Ortadoğu siyaseti" başlıklı konferansta konuştu.

IKBY'deki tüm tarafların bir hedefte birleştiğine dikkati çeken Barzani, "Bağımsızlık meselesi başlı başına hepimizin ortak hedefidir. Hedefin netleşmesinden sonra, fırsatlar ve tehlikeler de ortaya çıkacaktır." dedi.

Bağımsızlıkla bölgedeki tüm sorunların çözüme kavuşacağını söylemenin doğru olmadığını ifade eden Barzani, "Ancak bu, doğru istikamete giden yeni bir yolcuğun başlangıcıdır." diye konuştu.

Bağdat-Erbil arasındaki ilişkilerde de değinen Barzani, "Bağdat ile komşuluk ilişkileri kurulması, mevcut 'ev sahibi-kiracı' ilişkisine benzeyen durumdan çok çok daha iyidir. Böyle bir ilişkiden her iki taraf da memnun değil." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, bu bağlamda Kürt bölgesinin bağımsız olması halinde gerek bölgesel gerekse uluslararası alanda bazı sorunların çözülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AA