Entrikalarla Kurulmuş Bir Yapıda Sadece Samimiyet de Yetmez

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Yeni bir fitne çıkarma çabası.. Ve bu gibi oyunlara gelmek isteyen birilerinin de hazır vaziyette beklemeleri.. Hani, mü’min kişi, aynı yılan deliğinden ikinci kez sokulmazdı..

Bizdeki kaçıncı kez oluyor..

Bunca entrika ve düzenbazlıklardan gereken derslerin çıkarılamaması gerçekten de esef vericidir.

Menemen’de oynanan oyunun üzerindeki perde henüz bile aralanamıyor. Çünkü belgeler, Genelkurmay arşivlerinde...

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