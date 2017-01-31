Ensar Vakfı: 'O Öğretmenin Vakfımızla Hiçbir Bağı Olmamıştır'

Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okunurken uygunsuz şekilde oturan öğretmenin, Ensar Vakfı ile bağının bulunmadığı bildirildi.

Ensar Vakfından yapılan yazılı açıklamada, internette bazı haber ile video ve sosyal medya paylaşım sitelerinde görüntüleri yayınlanan, Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okunurken uygunsuz şekilde oturan öğretmen Hüseyin A'nın, vakıfla bir bağının olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hüseyin A'nın, Ensar Vakfı ile ne başkan ne de üye sıfatıyla hiçbir bağı olmamıştır. Söz konusu olayda kurumumuzu yıpratmak amacıyla ismimizi anan kişiler ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Doğan Medyaya bağlı yayın organları haberi “Kırıkkale’de Ensar Vakfı’nın eski başkanı olduğu ve aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti’nde aktif olarak yer aldığı belirtilen Hüseyin A.’nın derste bir öğrencisi tarafından çektiği görüntüler üzerine…” şeklinde servis etmişti.