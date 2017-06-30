Ensar & Muhacir Kardeşliğinin Güzel Bir Örneği…

Ey İman Nimetiyle Kardeş Olanlar!

Biz aynı vücudun azaları, aynı binanın tuğlaları, aynı teknenin hamuruyuz.

Ya ümmetle birlikte var oluruz,

Ya da yok oluruz yine ümmetle.

Kalbimiz, ümmetin kalbiyle bir atmalı.

Bizim kurtuluşumuz ümmetin kurtuluşu,

Bizim felaketimiz ümmetin felaketidir.

Derman bizdedir, şifa bizde,

Bizim dirilişimiz, Ümmetin dirilişidir,

Korunur âlem-i İslam bizim direnişimizle.

Sesimiz, sözümüz ve varlığımız ümmetin birliğine güç katmalı,

katmalı ki inananlara sürur, inkârcılara korku versin.

Ümmetin bir parçasıyız biz, deryada bir damlayız.

Haritalarda ayrılsak da yürek haritasında buluşur kalplerimiz.

Mekke, inancımızın merkez üssüdür, Medine sevgimizin;

İstanbul sevdamızın başkentidir, Kudüs hüznümüzün …

Gazze’nin farkı yoktur Çanakkale’den.

Şam’dan, Bağdat’tan, Patani’den,

Keşmir’den ayrı tutmayız Diyarbakır’ı, Konya’yı, Urfa’yı.

Doğu Türkistan’dan, Arakan’dan, Afrika’dan,

Suriye’den kopan çığlığa yetişir bizim müjdeci sesimiz.

Dünyanın bir ucunda tırnağına halel gelse kardeşimizin,

duyar yüreğimiz.

Kardeşiz biz;

Ve Razıyız tüm Mü’min kardeşlerimizden

Ve talibiz kardeşlerimizin rızasına.

Biliriz ki Allah’ın rızası, kardeşlerimizin rızasında saklıdır.

Ahmet TÜRKBEN

Kardeşlik, vatanından uzakta olanlara ya da vatanını terk etmek durumunda bırakılanlara bağrını, evini açmak, sofranı onlarla paylaşmaktır. Muhacir olan kardeşlerinin derdiyle hemdert olmaktır. Gelişen ve gitgide ilerleyen teknoloji günümüzde insanları sanal bir dünyaya sürüklemeye başlamış ve sosyal ilişkiler giderek zayıflamıştır. İnsanlar artık yardımlaşmayı bırakın kapı komşusunun adını bile bilmemektedir. Oysa ki yardımlaşmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemi oldukça büyüktür hatta insanların iyileştirilmesinde ciddi katkısı vardır. Aslında, teknolojiden ayrılmadan çok daha faydalı ve sosyal hale gelebiliriz. Tıpkı İSTANBUL ENSARLARI watsapp grubunun yapmış olduğu çalışmalar gibi. Küçük bir grup olarak başlayıp hızla büyüyen ve giderek çok daha fazla insana ulaşan İSTANBUL ENSARLARI; ihtiyaç sahibi muhacir kardeşlerimizin hayatına dokunmayı ve iyileştirmeyi hedef edindi.

Grup yöneticisi ve Ensarlardan Ömer Özhan Bitlis faaliyetleriyle ilgili olarak sitemize şu açıklamalarda bulundu:

“Hicret edip, mallarını geride bırakıp MUHACİR olmak ne kadar değerli ise, hicret edenlere yardım edip her türlü desteğini esirgemeyen ENSAR olmakta o kadar değerlidir. Herkes dünya hayatında imtihana tabii tutulmaktadır. Şimdi imtihan sırası bizde. Muhacir olup sabretmekle veya ensar olup yardım etmekle bizde imtihanımızda başarılı olabiliriz. Bu bilinçle , Ensar kardeşlerimiz ile birlikte gece gündüz demeden ulaşabildiğimiz birçok ailenin ihtiyacına gelen destekler nispetince cevap veriyoruz. Her ayımızı ramazan bereketi ile geçirmeye gayret gösteriyoruz. Asıl amacımız bir yardım paketini kapıdan bırakıp gitmekten ziyade, evlerine misafir olmak ve evlerimize misafir etmek. Bu bağlamda ulaştığımız ailelerimiz ile gerçek komşuluk, kardeşlik ilişkileri kurarak başları sıkıştığında ilk aranacaklar arasına girmiş oluyoruz. Birçok yeni doğan bebeğe şahit olup bebek görmek, evlenip düğün merasimleri olmayanlara bütün detaylar düşünülerek düğün merasimi yapmak, çeşit çeşit pişirilen ev yemeklerin muhacir ailelerimizin evine ikramda bulunup onlarla aynı sofrada oturmak gibi birçok insani duyguyu onlarla birlikte yaşamak bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. İlgilendiğimiz ailelerin durumu düzeltilip yaşanır hale geldikten sonra bile, bağları koparmıyor, kahvelerini içer dertlerini dinler muhabbet kurarız. Bu çalışmalar bize gösterdik ki aslında en büyük arzuları bir paket gıda kolisinden çok onu dinleyecek, muhabbet edecek, sıkıştığında arayabilecek, yeri geldiğinde beraber ağlayabilecek bir kardeş edinmek. İşte biz İstanbul Ensarları bu noktaya özellikle dikkat edip gerçek bir Ensar olabilmek için emek harcıyoruz. Bu çalışmalar aslında bizim nefsimizi terbiye edip esasında bize iyi geliyor. Onlarla vakit geçirip ilgilenirken insanlığımızı, Müslümanlığımızı tekrar sorguluyoruz. Özellikle Ramazan ayında, Ensar kardeşlerimiz ile birlikte yapılan yardım çalışmalarını hız kesmeden arttırarak devam ettirdik.”

İstanbul Ensarları olarak Ramazan ayı boyunca;

İstanbul’un çeşitli semtlerinde; yaklaşık 2000 e yakın çocuğumuzu mağazalara götürüp kıyafetlerini kendileri seçerek bayram alışverişi yaptık. Toplu iftarlarda yaklaşık 5000 e yakın ihtiyaç sahibi misafirimizi ağırladık. Sokaklarda kimsesizlere ve evlere sıcak yemek servisi ile 8.170 civarında kişiye ulaştık. 4.875 adet gıda paketini müşkül durumda ki ailelerimize ulaştırdık. Bunların yanı sıra adak kesim, zekat ve fitre dağıtımı gibi bir çok hayırlı işe aracılık ettik. Zaruri ev eşyası desteğinde bulunarak evlerin eksiklerini giderdik.

Sonuç olarak;

Günümüzün hasta toplumunda Ensar & Muhacir kardeşliği toplumsal dayanışmayı artıracağı gibi toplumun refah ve mutluluğunu da artıracaktır. Unutulmuş paylaşım duygularını tekrar hatırlatacak ve unutulan insani duyguların tekrar canlanmasına vesile olacaktır. Biz İSTANBUL ENSARLARI olarak gücümüz nisbettince bütün Ensar kardeşlerimiz ile birlikte bu dayanışma ve paylaşma platformunu korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Mü’minlerin, Muhacir ve Ensar’ın birbirlerini sevdikleri gibi sevmesini, yardımlaşmasını Rabbimiz herkese nasib etsin inşallah. Bu oluşuma destek olabilir ve ensar olarak yanımızda yer alabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızdan İSTANBUL ENSARLARI YARDIM PLATFORMUNU takip edebilir, bizimle irtibata geçebilirsiniz.