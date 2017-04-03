“Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı

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03.04.2017 23:47
“Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
İstanbul Ensarları tarafından “Ensar Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek”  temalı bir gece düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecenin sunuculuğunu Gaziosmapaşa Özgür-Der temsilcilerinden Mustafa Işıklı yaptı.

Mustafa Işıklı İstanbul Ensarlarının tanıtımını yaptığı açılış konuşmasında; bu iyilik hareketinin isimsiz kahramanlarının ensar olabilmek adına yaşadıkları sürecin nasıl başladığını ve sonrasında nasıl şekillendiğini konuklarla paylaştı.Ayrıca İstanbul Ensarlarının, muhacir kardeşlerimizin izzetli duruşları sebebiyle çektikleri çile, katliam ve sürgünlere göğüs gererek 21.yüzyılda İslam ümmetine kıymetli bir örneklik teşkil ettiklerini düşündüklerini, onlar da Mekkeli mazlumların sürgününü gördüklerini, onları karşılayan kendilerinin de Medineli müslümanların duygularını yaşadıklarını ifade etti. Muhacir kardeşlerimizin vakur, metanetli duruşlarının ensarların üzerindeki sorumluluğunu daha da bir ağır ve anlamlı kıldığını söyledi.

“İstanbul Ensarları, ulusal sınırlara hapsedilmiş, bölünmüş ümmetin bir parçası olarak sınırları kabul etmeyen zihinler olduğunu, dünyada yaşanan zulümlere, katliamlara duyarsız kalmayan tavır alan, mazlumun yanımda, zalimin karşısında saf saf olup kenetlenen sadece Allah'ın rızasını gözeten gönüllerdir” diyerek konuşmasını bitirdi ve sonrasında Suriye Cihadı ve ensar-muhacir kardeşliğinin anlatıldığı sinevizyon ile programa devam edildi.

Ahmet Yıldız, Necmettin Irmak ve Rıdvan Kaya abilerimizin ensar olmanın önemi, yapılanların değeri ve muhacirlerin Allah’ın emaneti olduğu vurgularının yapıldığı konuşmalarından sonra Ömer Bitlis tarafından tüm Ensarlar adına değerli çalışmalarıyla, şahitliğinin ve örnekliğinin sık sık vurgulandığı bir hayatı yaşayan Güven Sürmeli’ye verilen plaket ile duygulu anlar yaşandı.

İstanbul Ensarlarını bu anlamlı gecede de yalnız bırakmayan Grup Yürüyüşün sloganlar eşliğinde yaptığı coşkulu konseri sonrasında yapılan dua ile gece son buldu.

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İstanbul Ensarları irtibat telefonları:

Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Esenyurt Bölgesindeki Yardım Faaliyetleri İçin

YUNUS SAÇIK: 0544 806 08 00

GÜVEN SÜRMELİ: 0537 691 75 63

 

Bağcılar-Güngören-Esenler-Şirinevler Bölgesindeki Yardımlar İçin

MEHMET GÖNÜL: 0 532 633 02 71

YUSUF KARADEMİR: 0 543 435 02 05

 

Gaziosmanpaşa-Küçükköy-Karayolları-Eyüp-Yeşilpınar Bölgesindeki Yardımlar İçin

ÖMER BİTLİS: 0 549 350 16 91

MUSTAFA IŞIKLI: 0 532 488 51 05

 

Bayrampaşa Bölgesindeki Yardımlar İçin

HAYRETTİN AKKUÇ: 0 534 576 67 11

 

Arnavutköy-Sultangazi Bölgesindeki Yardımlar İçin

MUHAMMET: AYAR 0 537 047 60 58

 

Fatih-Edirnekapı Bölgesindeki Yardımlar İçin

İSMAİL OKUR: 0 532 334 29 05

 

Başakşehir-Kayaşehir-İkitelli-Şahintepe Bölgesindeki Yardımlar İçin

MENDERES SARICAN: 0 533 632 84 91

 

Tüm Anadolu Yakası İçin

İBRAHİM ŞENYİĞİT: 0 542 271 42 02

FERHAT POLAT: 0 538 822 99 00

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