“Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecenin sunuculuğunu Gaziosmapaşa Özgür-Der temsilcilerinden Mustafa Işıklı yaptı.
Mustafa Işıklı İstanbul Ensarlarının tanıtımını yaptığı açılış konuşmasında; bu iyilik hareketinin isimsiz kahramanlarının ensar olabilmek adına yaşadıkları sürecin nasıl başladığını ve sonrasında nasıl şekillendiğini konuklarla paylaştı.Ayrıca İstanbul Ensarlarının, muhacir kardeşlerimizin izzetli duruşları sebebiyle çektikleri çile, katliam ve sürgünlere göğüs gererek 21.yüzyılda İslam ümmetine kıymetli bir örneklik teşkil ettiklerini düşündüklerini, onlar da Mekkeli mazlumların sürgününü gördüklerini, onları karşılayan kendilerinin de Medineli müslümanların duygularını yaşadıklarını ifade etti. Muhacir kardeşlerimizin vakur, metanetli duruşlarının ensarların üzerindeki sorumluluğunu daha da bir ağır ve anlamlı kıldığını söyledi.
“İstanbul Ensarları, ulusal sınırlara hapsedilmiş, bölünmüş ümmetin bir parçası olarak sınırları kabul etmeyen zihinler olduğunu, dünyada yaşanan zulümlere, katliamlara duyarsız kalmayan tavır alan, mazlumun yanımda, zalimin karşısında saf saf olup kenetlenen sadece Allah'ın rızasını gözeten gönüllerdir” diyerek konuşmasını bitirdi ve sonrasında Suriye Cihadı ve ensar-muhacir kardeşliğinin anlatıldığı sinevizyon ile programa devam edildi.
Ahmet Yıldız, Necmettin Irmak ve Rıdvan Kaya abilerimizin ensar olmanın önemi, yapılanların değeri ve muhacirlerin Allah’ın emaneti olduğu vurgularının yapıldığı konuşmalarından sonra Ömer Bitlis tarafından tüm Ensarlar adına değerli çalışmalarıyla, şahitliğinin ve örnekliğinin sık sık vurgulandığı bir hayatı yaşayan Güven Sürmeli’ye verilen plaket ile duygulu anlar yaşandı.
İstanbul Ensarlarını bu anlamlı gecede de yalnız bırakmayan Grup Yürüyüşün sloganlar eşliğinde yaptığı coşkulu konseri sonrasında yapılan dua ile gece son buldu.
İstanbul Ensarları irtibat telefonları:
Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Esenyurt Bölgesindeki Yardım Faaliyetleri İçin
YUNUS SAÇIK: 0544 806 08 00
GÜVEN SÜRMELİ: 0537 691 75 63
Bağcılar-Güngören-Esenler-Şirinevler Bölgesindeki Yardımlar İçin
MEHMET GÖNÜL: 0 532 633 02 71
YUSUF KARADEMİR: 0 543 435 02 05
Gaziosmanpaşa-Küçükköy-Karayolları-Eyüp-Yeşilpınar Bölgesindeki Yardımlar İçin
ÖMER BİTLİS: 0 549 350 16 91
MUSTAFA IŞIKLI: 0 532 488 51 05
Bayrampaşa Bölgesindeki Yardımlar İçin
HAYRETTİN AKKUÇ: 0 534 576 67 11
Arnavutköy-Sultangazi Bölgesindeki Yardımlar İçin
MUHAMMET: AYAR 0 537 047 60 58
Fatih-Edirnekapı Bölgesindeki Yardımlar İçin
İSMAİL OKUR: 0 532 334 29 05
Başakşehir-Kayaşehir-İkitelli-Şahintepe Bölgesindeki Yardımlar İçin
MENDERES SARICAN: 0 533 632 84 91
Tüm Anadolu Yakası İçin
İBRAHİM ŞENYİĞİT: 0 542 271 42 02
FERHAT POLAT: 0 538 822 99 00
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