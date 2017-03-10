ENKS: ABD, PYD'nin Hukuksuzluklarını Biliyor Ancak Görmezden Geliyor

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), ABD'nin PYD'nin hukuksuzluğunu bildiği ancak göz yumduğu kanısında.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), ABD ziyareti sırasında Washington yetkililerine PKK/PYD ihlâllerini anlattığını ve Suriyeli Peşmerge güçlerinin ülkesine dönmesi için ABD’den PYD’ye baskı yapmasını istediklerini söyledi.

Suriyeli Kürt muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), geçtiğimiz günlerde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretle ilgil bilgi veren ENKS Dış İlişkiler Sorumlusu Siyamend Haco, birçok üst düzey ABD'li yetkiliyle görüştüklerini ve kendilerine PKK'nın Suriye kolu PYD'nin "baskıcı ve yasa dışı" faaliyetlerini aktardıklarını söyledi. ABD'nin PKK/PYD'nin hukuksuzluğunu bildiğini ancak göz yumduğunu savunan Kürt yetkili, Suriyeli Peşmerge güçlerinin de ülkeye dönmesi için ABD'den PYD'ye baskı yapmasını istediklerini ifade etti.

"En önemli toplantımız Beyaz Saray'da, Ulusal Güvenlik biriminde Irak, İran, Suriye ve Lübnan masasıyla yapıldı" diyen Haco, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'le de bir araya geldiklerini söyledi.

Haco, "McGurk birçok defa Rojava'ya gitti. Oradaki güçlerle görüşmeler yaptı. McGurk, PYD ve onun siyasetine destek veren bir isim. Onlara yakın" ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden David Mckens ile de görüştüklerini belirten Haco, birçok düşünce kuruluşunda da toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

"Peşmergelerin Suriye’ye dönüşü için PYD'ye baskı yapılmasını istedik"

Haco, görüşmelerdeki gündemi şöyle özetledi:

"ABD'li yetkililerle yaptığımız görüşmede Suriyeli Peşmergeler konusunu gündeme getirdik. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölgesi'nde askeri eğitimden geçirilmiş binlerce Peşmergemiz var. Musul, Sincar ve diğer bölgelerde IŞİD’e karşı yapılan operasyonlara katıldılar. Terörle mücadelede büyük deneyim sahibiler. Hâlihazırda 5 bin 300 Suriyeli Peşmergemiz tam olarak hazır. Gündemimizde onların ülkelerine dönerek bölgelerini IŞİD’den temizlemesi var. ABD'den Peşmergelerimizin Suriye'ye dönmesi için PYD'ye baskı yapmasını istedik. PYD ve YPG yaptıkları birçok açıklamada Peşmergelerin geçmesi durumunda onlara karşı savaşacaklarını bildirdiler. Bu konuda ilgililerle konuştuk."

ABD'nin peşmergelerin dönüşüyle ilgili kendilerine hak verdiğini savunan Haco, "Peşmergenin geçmesi durumunda PYD ile ENKS arasında silahlı çatışmadan duydukları endişeye dikkat çektiler. Özellikle ABD'nin söz sahibi yetkilileri meseleye bu açıdan bakmayı tercih ediyor. YPG'nin IŞİD’e karşı verdiği mücadele nedeniyle Peşmergeye karşı çatışması durumunda zayıflayacağını ileri sürüyorlar" dedi.

"Bizim federalizmimiz PYD’ninki gibi değil"

Suriye'nin geleceğiyle ilgili projelerini de paylaştıklarını söyleyen Haco, "Sadece Kürtler değil, Araplar, Türkmenler ve diğer halkların da durumunu ele aldık. Bizim bahsettiğimiz federalizmle PYD'nin federalizmi arasında büyük bir fark var. Bunu ABD yetkililerine de aktardık. PYD, kendi içinde diktatöryel bir federasyonu öngörüyor. Bizim savunduğumuz ise demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir federasyondur" diye konuştu.

"PKK ve PYD aynı oluşum"

Haco, "PKK ve PYD aynı oluşumdur. PYD ve PKK bölgede istikrarın olmasının önündeki en büyük engel" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Haco, "Türkiye'ye hiçbir şekilde düşmanlık yapılmasını tasvip etmiyoruz. Türkiye ile uzun bir sınırımız var, onunla dost olmalıyız. Aynı şekilde Irak Kürdistan Bölgesi ile de dostane ilişki içerisindeyiz" dedi. Haco, şöyle devam etti:

"PYD bölgede problem unsurudur. Türkiye ile problemli bir yapı. Türkiye PYD'yi hiçbir zaman kabul etmez. Aynı şekilde Irak Kürdistan Bölgesi ile sorunları var. Sincar'da Suriyeli Peşmergelerimize saldırdılar. Kürdistan Bölgesi yönetimi Sincar'dan çıkmalarını istiyor ancak onlar orada da istikrarsızlık unsuru olarak bulunuyor. PYD, bölgede vekâlet savaşı yürütüyor. İran ve Suriye rejimi hesabına çalışıyor. Bunu açık bir şekilde ifade ettik. Elinde tuttuğu bölgelerin de emaneten verildiğini dile getirdik. PYD'nin siyaseti nedeniyle 1 milyona yakın Suriye Kürt'ü evini terk ederek kaçmak zorunda kaldı. Kürtlerin evlerine dönmesi ve huzurun gelmesi için PYD hâkimiyetinin sona ermesi şarttır.​ PYD, kendisi dışında siyaset yürüten 35 kişiyi öldürdü. Basın özgürlüğü yok. Rudaw ve Orient gibi kanallar orada çalışamıyor. Okullarımızı yaktılar. Zorunlu askerlik uygulaması ve çocukların savaştırılması. Açıkça söyleyelim. ABD'nin üst düzey yöneticileri PYD'nin tüm bu hukuksuzluklarını biliyor ancak görmezden geliyor."

Kaynak: AA