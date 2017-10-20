Enis Berberoğlu'nun Tahliye Talebi Reddedildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar vermişti.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Fakat Berberoğlu'nun tutukluluğu kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle devam ediyordu. Enis Berberoğlu'nun avukatları bozma kararının ardından tahliye talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti.