Enis Berberoğlu'nun İtirazı Reddedildi
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP Milletvekili Berberoğlu'nun tutukluğuna itiraz edildi.
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İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
25 YILA MAHKÛM EDİLMİŞTİ
Berberoğlu, hakkında geçtiğimiz hafta 25 yıl hapis kararı verilmiş ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü.
Etiketler : Enis Berberoğlu, MİT tırları davası
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