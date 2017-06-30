Enis Berberoğlu: Mahkeme Neden Aydınlık’ın Yayınının Üstünü Örttü?

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Mahkeme kararına gerekçe oluşturan Cumhurbaşkanını uluslar arası arenada teröre destek vermekten suçlu duruma düşürmek suçlamasını kabul etmediğini belirten Enes Berberoğlu, ne fezlekede, ne iddianamede kendisine bu tür bir suç yöneltilmediğini, 8 duruşma boyunca da bu iddianın gündeme gelmediğini söyledi.

Kendisinin mahkumiyetine hükmedilen gerekçeli kararda, haberi daha önce basan Aydınlık gazetesi hakkında açılan soruşturma ve bu nedenle Aydınlık Gazetesi’nin yöneticisinin alınan ifadesinde geçen “Haberi Suriye politikasını eleştiri amacıyla bastık. Cumhuriyet Gazetesi bizden 1.5 yıl sonra yayınladı” ifadesine hiç değinilmediğini de dile getiren Berberoğlu mahkemeyi bu tutumuyla delil karartmış olmakla suçladı.