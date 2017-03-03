Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane

»Ana Sayfa»Ekonomi
03.03.2017 11:57
Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane
Tüketici Fiyat Endeksi Şubat'ta yüzde 0,81; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1,26 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13 oldu. Böylece yıllık enflasyon 5 yıl sonra ilk kez yüzde 10'un üzerini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,26 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 oldu.

Enflasyon, en son Mayıs 2012'de yüzde 11,14 olmuş, bir ay sonra 8,2 ile tek haneye düşmüştü. Enflasyon bu tarihten sonra ilk kez çift haneyi görmüş oldu.

Beklenti %9.68'di

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 0,4 artmasını öngörmüştü. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 9,22 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,68'e yükseleceğini hesaplanmıştı. 

Şubat'ta en çok artış ulaştırmada

Ana harcama grupları itibarıyla Şubat'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18, eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış kaydedildi. Şubat'ta aylık bazda endekste yer alan gruplarda en fazla düşüş yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Yıllık bazda en çok alkollü içeceklerin fiyatı arttı

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 21,72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda  görüldü. Bunu yüzde 17,96 ile ulaştırma, yüzde 12,82 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,53 ile sağlık, yüzde 9,33 ile eğitim izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 40'ının ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270'inin ortalama fiyatlarında artış, 104'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynak: AA, Al Jazeera

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BES'ten Cayma Oranı Yüzde 3026 Şubat 2017 Pazar 15:33
  • “Konut Fiyatları 2016’da Yüzde 9,1 Oranında Arttı”25 Şubat 2017 Cumartesi 14:14
  • İhracatçının 75 Milyon Lirası Cebinde Kalacak25 Şubat 2017 Cumartesi 12:06
  • Promosyonda Şartlar Kalktı24 Şubat 2017 Cuma 14:36
  • Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Yeni Düzenleme Yapılacak mı?23 Şubat 2017 Perşembe 12:03
  • Yabancıya ve Gurbetçiye KDV'siz Konut İmkanı23 Şubat 2017 Perşembe 10:21
  • Tapuda "Veraset ve İntikal Vergisi"ne Yeni Düzenleme21 Şubat 2017 Salı 12:24
  • Tüketici Güven Endeksi Yüzde 1,8 Oranında Düştü!20 Şubat 2017 Pazartesi 16:02
  • Trafik Sigortasına İngiliz Sistemi Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 11:34
  • Son 7 Yılda İşsizlik Sigortasından 3,3 Milyon Kişi Yararlandı19 Şubat 2017 Pazar 18:26
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim