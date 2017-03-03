Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane

Tüketici Fiyat Endeksi Şubat'ta yüzde 0,81; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1,26 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13 oldu. Böylece yıllık enflasyon 5 yıl sonra ilk kez yüzde 10'un üzerini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,26 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 oldu.

Enflasyon, en son Mayıs 2012'de yüzde 11,14 olmuş, bir ay sonra 8,2 ile tek haneye düşmüştü. Enflasyon bu tarihten sonra ilk kez çift haneyi görmüş oldu.

Beklenti %9.68'di

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 0,4 artmasını öngörmüştü. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 9,22 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,68'e yükseleceğini hesaplanmıştı.

Şubat'ta en çok artış ulaştırmada

Ana harcama grupları itibarıyla Şubat'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18, eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış kaydedildi. Şubat'ta aylık bazda endekste yer alan gruplarda en fazla düşüş yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Yıllık bazda en çok alkollü içeceklerin fiyatı arttı

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 21,72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,96 ile ulaştırma, yüzde 12,82 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,53 ile sağlık, yüzde 9,33 ile eğitim izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 40'ının ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270'inin ortalama fiyatlarında artış, 104'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynak: AA, Al Jazeera