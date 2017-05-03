Enflasyon Tüketici Fiyatlarında Yüzde 11,87’ye Yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 8,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,01 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 1,31, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de 0,76 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,71 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,19, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,37 arttı.

En Yüksek Fiyat Artışı Domateste

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,03 ile domateste, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 47,99 ile patlıcanda görüldü.

Kaynak: AA