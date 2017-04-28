Enflasyon Tahmini Yükseldi
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8,5'e yükseltti.
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Merkez Bankası yılın 2. enflasyon raporunu açıkladı. İlk raporda yüzde 8 olan yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8,5'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında orta noktası yüzde 8,5, 2018 yılı sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında orta noktası yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Çetinkaya, "Sıkı para politikası duruşunun katkısıyla önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün başlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, enflasyonda kısa süre içinde gözlenen hızlı yükseliş, fiyatlama davranışlarının yakından takip edilmesini gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : enflasyon
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