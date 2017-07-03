Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,98 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,27 gerilerken, Yİ-ÜFE’de 0,07 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 14,87 arttı.

Haziran Ayının Zam Şampiyonu Yurt İçi Turlar

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 10,59 ile salatalık izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,91 ile sivri biber, yüzde 9,87 ile elma, yüzde 8,52 ile limon, yüzde 7,18 ile patlıcan, yüzde 6,98 ile koyun eti, yüzde 6,86 ile kabak ve yüzde 5,87 ile tavuk eti dikkat çekti.

En Çok Domates Ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 25 ile PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,92 ile patates, yüzde 8,34 ile taze fasulye, yüzde 8,30 ile yumurta, yüzde 7,11 ile kadın ceketi, yüzde 5,34 ile muz, yüzde 4,34 ile erkek eşofmanı ve yüzde 4,31 ile cep telefonu ekipmanları izledi.

En Büyük Artış Eğitim Grubunda

Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE’de, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış oldu.

Ana harcama grupları itibariyle haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda görülürken, lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış kaydedildi.

Haziranda endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.

Yıllık Değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,7 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 14,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 14,07 ile ulaştırma, yüzde 12,66 ile sağlık ve yüzde 11,84 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 67’sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213’ünün ortalama fiyatlarında artış, 134’ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,25 ile mevsimlik ürünler hariç TÜFE göstergesinde görüldü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,26 düşerken, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,9 ve su sektöründe yüzde 0,36 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,07, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 arttı.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,26 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,9 ve su sektöründe yüzde 0,36 artış yönünde oldu.

Haziranda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 0,9 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,82 ile tekstil ürünleri, yüzde 0,71 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 13,44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, haziranda aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

Kaynak: AA