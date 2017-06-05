Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,02 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,45, Yİ-ÜFE’de 0,52 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,26 arttı.

Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31, imalat sanayisinde yüzde 0,57 ve suda yüzde 0,72 artarken madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,54 geriledi.

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 30,18 ile umreye gidiş ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 59,79 ile sivri biberde görüldü.

Mayısta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Söz konusu ayda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 0,91 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Kaynak: AA