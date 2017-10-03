Enflasyon Eylülde Arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,26 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 0,24 artış gösterdi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 9,78, eylül ayına kıyasla da yüzde 16,28 arttı.

Aylık Değişimler

Ana harcama grupları itibariyle eylülde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,08 ile eğitim grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 1,58, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,34, lokanta ve otellerde yüzde 1,02, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,80 artış kaydedildi.

Eylülde endekste aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,23 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık Değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 16,10 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bu grubu gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,50, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,06, sağlık yüzde 11,90, eğlence ve kültür yüzde 11,85 oranlarıyla izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 61’inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 281’inin ortalama fiyatlarında artış, 72’sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Eylülde En Yüksek Fiyat Artışı Yeşil Soğanda Oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 14,75 ile yeşil soğanda görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,46 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.

Kaynak: AA