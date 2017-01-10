“Enerjide 10 Yılda 65 Milyar Lira Tasarruf Etmek Mümkün”

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar, sanayide enerji tasarrufu ile 10 yıl içinde 65 milyar liralık tasarruf edilebileceğini, konutlarda ise küçük ev aletlerinin verimli kullanımının faturalara katkısı olacağını söyledi.

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir şekilde devam ettirmesinde enerji verimliliğinin kritik öneme sahip olduğu söyledi.

“Sanayide Enerji Faturaları Yüzde 30’dan Fazla Azaltılabilir”

Aydınlatma, ulaştırma ve üretimde enerji verimliliği standartlarını geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

“Sanayide enerji verimli yönetimlerle enerji faturaları yüzde 30’dan fazla azaltılabilir. Bu da 10 yıl içinde 65 milyar liralık tasarrufa denk gelir. Örneğin, sanayide alınacak yöntemlerle atık ısı geri kazanılarak, buralarda yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanırken, soğutma ve ısıtmada yalıtımlı boruların tercih edilmesiyle de yüzde 70-80 enerji kaybı önlenir.”

“Konutlarda ve Araçlarda Verimlilik Ön Planda Olmalı”

Çağlar, konutlarda ve otomobil kullanımında alınacak önlemlerin de enerji verimliliğini arttıracağını söyledi.

Çağlar, şunları kaydetti:

“Otomobillerde gereksiz klima kullanılmaması sayesinde akaryakıtta yüzde 5, her ekstra 50 kilogram yük azaltımıyla da yüzde 1-2’lik tasarruf imkânı sağlanıyor. Lastiklerin hava basıncı ise yakıt tüketimini yüzde 5-10 civarında etkiler. Ev ve iş yerlerinin yalıtımı da en önemli evsel tasarruf metodlarından biridir. Beyaz eşyada enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi elektrikte önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Elektrikli süpürge, ütü, su ısıtıcısı gibi küçük ev aletlerinin verimli kullanımı için düzenli bakım yapılması, aydınlatmada kontrollü ve tasarruflu gereçlerin tercih edilmesi faturaların düşmesine ve enerji tasarrufuna katkı sağlar.”

“Doğalgaz ve Elektrikte Enerji Talebi Hızla Artıyor”

Çağlar, Türkiye’de doğalgaz ve elektrikte enerji talebinin hızla arttığını belirterek, ülkenin büyümesine ve nüfus artışına bağlı olarak bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Daha az enerji tüketerek daha fazla ekonomik getiri sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini dile getiren Çağlar, “Çevreye zararlı fosil yakıtların tüketimini azaltmak ve enerjiyi her alanda verimli ve etkin kullanmak bir zorunluluk hâline geldi. Türkiye 2023 yılına kadar yüzde 10’luk enerji tasarrufu sağlama hedefi doğrultusunda çalışıyor. Bu yüzden fabrika ve işletme sahipleriyle vatandaşların da enerji verimliliğinin önemini daha akıllıca değerlendirmeleri gerekiyor.” diye konuştu.