Endonezya’dan Arakan Açıklaması

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, düzenlediği basın toplantısında, Endonezya’nın Arakanlı Müslümanlara desteğini sürdüreceğini söyledi.

Endonezya'nın her zaman Arakanlı Müslümanların yanında olacağını ifade eden Widodo, "Şubat ayında Arakanlı Müslümanlar için 10 konteyner yardım göndermiş, okul ve hastane inşa etme projelerimizi başlatmıştık. Bu yardımlarımız devam edecek." dedi.

"HAREKETE GEÇMEK GEREKİYOR"

Endonezya'nın Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddeti kınadığını belirten Widodo, "Myanmar’daki şiddet olayları ve insani kriz derhal durdurulmalı. Sorunun çözümü için ben ve bakanlarım yoğun toplantılar yapıyoruz. Arakanlı Müslümanlar için sadece konuşmak değil harekete geçmek gerekiyor.” diye konuştu.

MARSUDİ İLE MYANMAR'DA TEMASLARDA BULUNACAK

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’ni Myanmar’a hareket ettiğini anlatan Widodo, şöyle devam etti:

"Marsudi, yarın Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ile görüşmeyi planlıyor. Görüşmede, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin durdurulması, Arakanlı Müslümanlar için gönderilen yardımların girişine izin verilmesi ve tüm Myanmar vatandaşlarının haklarının korunmasını sağlama konuları ele alınacak.”

Bakan Marsudi, geçen yıl 6 ve 19 Aralık tarihlerinde Çi ile görüşmüş, Endonezya’nın Arakanlı Müslümanlara gönderdiği yardımların girişine izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.