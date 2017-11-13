Endonezya'da Polis Karakoluna Saldırı
Endonezya'da bir karakolu kundakladığından şüphelenilen iki kişinin, polis tarafından öldürüldüğü bildirildi.
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Endonezya Emniyet Sözcüsü Rikwanto, Batı Sumatra’nın Dharmasraya bölgesinde bir karakola yönelik kundaklama eylemi gerçekleştirildiğini söyledi.
İtfaiye erlerinin verdiği bilgi doğrultusunda, olaya karıştığından şüphelenilen iki kişinin yerlerinin tespit edilip etrafının sarıldığını belirten Rikwanto, zanlıların polisin teslim ol çağrısına uymamaları üzerine vurularak öldürüldüklerini kaydetti.
Şüphelilerin üzerinden ok, yay, bıçak ve elle yazılmış militan içerikli mesaj çıktığı kaydedildi.
Öte yandan kundaklama sonucu karakol binasının neredeyse tamamen yandığı öğrenildi.
Etiketler : Endonezya, polis karakolu, saldırı
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