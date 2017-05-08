Endonezya Hizbu’t-Tahrir’in Faaliyetlerini Yasaklamaya Hazırlanıyor

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel halifeliği savunan Hizbu’t-Tahrir Endonezya'nın (HTI), çoğulcu devlet ideolojisine ve anayasaya karşı faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Örgüt hakkında dava açıldığını belirten Wiranto, "HTI'nın faaliyetleri, açıkça toplumda bölünme ve çatışmalara neden oldu. Bu faaliyetler devletin bütünlüğünü tehdit ediyor." dedi.

Endonezya Ulema Konseyi (MUI) Dış İlişkiler Sorumlusu Muhyiddin Junaidi de örgütün diğer ülkelerde de yasaklandığını ve birçok ülkede kara listeye alındığını anımsatarak, "HTI, Rusya, Suudi Arabistan ve Libya gibi birçok ülkede yasaklanmıştır. Özellikle Rusya'da HTI üyesi olduğu belirlenenler doğrudan tutuklanmaktadır. Nedeni, HTI'nın bu ülkelerin yasalarına uygun olmayan faaliyetler yürütmesidir." diye konuştu.

Endonezya'nın da kendi yasaları doğrultusunda hareket ettiğine işaret eden Junaidi, "Endonezya'nın çoğulcu devlet ideolojisini benimseyen Pançasila ilkesi vazgeçilmezdir. HTI, bu ilkeye karşı faaliyetler yürütmez ise sorun olmaz." ifadesini kullandı.