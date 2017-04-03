En Zor Çizim: Suriyeli Çocukların Çektiği Acıyı Resmetti

»Ana Sayfa»Fotoğraf
03.04.2017 12:13
En Zor Çizim: Suriyeli Çocukların Çektiği Acıyı Resmetti
ABD'de bir resim öğretmeni olan Marc Nelson, Suriye'deki savaşın acı tablosunu resimleri ile ortaya koyuyor.

Resim öğretmeni çizimlerini sosyal medya hesabından #ArtForAleppo ve #StandWithAleppo etiketiyle paylaşıyor.

3-017.png

foto-galeri-001-006.gif

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye'nin Kayıp Neslinin Çocukları Uyurken Fotoğraflandı06 Aralık 2015 Pazar 08:12
  • "Kentli Mülteciler" Fotoğraf Sergisi ve Suriyeli Kadın13 Ekim 2014 Pazartesi 23:48
  • Fotoğraflarla Suriye’de Zulüm ve Direniş (FOTO)11 Haziran 2013 Salı 08:14
  • Abdest Aldı, Namaz Kıldı, İdam Sehpasına Çıktı! (FOTO)16 Nisan 2013 Salı 17:35
  • İskilipli Atıf Hoca’nın Son Fotoğrafları Bulundu11 Nisan 2013 Perşembe 14:20
  • Suriyeden Çarpıcı Fotoğraflar05 Eylül 2012 Çarşamba 16:05
  • Fotoğrafçı Gözüyle Gazze’de Kadın Olmak09 Temmuz 2011 Cumartesi 00:59
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim