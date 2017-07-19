28 yaşındaki Suriyeli Kemal Elmasri, Suriye’nin Halep kentinde iki yıl önce Beşşar Esed güçleriyle mücadele ettiği sırada bir keskin nişancı tarafından belinden vurularak yaralandı. Sağlık koşullarının yetersizliği nedeniyle bir bacağını kaybeden Elmasri, ailesiyle Türkiye’ye göç etti.

Konya’da üç odalı bir evde eşi ve kızıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Elmasri, protez bacağı olmadığı için dışarı çıkamıyor. Çalışamadığı için komşuları ve hayırseverlerin desteği ile hayata tutunmaya çalışan genç babayı en çok üzen ise iki yaşındaki kızının, bacağının durumunu görünce korkması.

“Ailemden Herkes Bir Ülkeye Sığındı”

Esed güçleriyle savaşırken yaralandığını ve evden çıkamaz hâle geldiğini anlatan Elmasri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ailemden herkes bir ülkeye sığındı. Annem bu durumda olduğumu bilmiyor çünkü onu 5 yıldır görmüyorum. Annemi görmeyi çok istiyorum. Onu çok özledim.” dedi.

Çalışamadığı için maddî açıdan zor günler geçirseler de komşularının ve yardım kuruluşlarının desteğini hep yanlarında gördüklerini anlatan Elmasri, kızı ve eşiyle birbirlerine sarılarak acılarını dindirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Elmasri, hayatının dört duvar arasında geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Günüm yatakta geçiyor. En fazla oturur pozisyonda durabiliyorum. En büyük hayalim kızımı parka götürmek. Onu salıncakta sallamayı hayal ediyorum. Günde 1-2 saat de olsa dışarı çıkmayı ve gezmeyi özledim.”

“Protez Bacağım veya Akülü Aracım Olsa Dışarıya Çıkabilirim”

Hayatta olduğu için Allah’a şükrettiğini vurgulayan Elmasri, “Protez bacağım veya akülü aracım olsa dışarıya çok rahat çıkabilirim. Bu durumdayken aileme de bakamıyorum. Bu beni çok üzüyor.” diye konuştu.

Elmasri, kendilerine sahip çıkan ve evlerinde gibi hissettiren Türkiye halkına teşekkür ederek, tam teşekküllü bir sağlık merkezinde bakımının yapılması için yetkililerden destek beklediğini ifade etti.