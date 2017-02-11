“En Az 15 Bin Filistinli Tutsak Serbest Bırakılmalı”

»Ana Sayfa»Filistin
11.02.2017 11:24
“En Az 15 Bin Filistinli Tutsak Serbest Bırakılmalı”
İşgalci İsrail’e ait savaş uçaklarının, Gazze’nin Refah bölgesine yönelik saldırılarının arkasında yatan nedenin Hamas’ın elinde esir olarak bulunan işgalci İsrail askerleri olduğu belirtildi.

İşgalci İsrail tarafından yapılan takas teklifinin Hamas’ın liderleri tarafından reddedilmesinin ardından Gazze’ye yönelik hava saldırılarının arttığı kaydedildi.

“Bizim Tekliflerimizin de Kabul Edilmesi Gerekiyor”

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Filistin Halkı Dostları Derneği Başkanı Muhammed Diya Afifi, “Bu teklifin kabul edilebilmesi için önce İsrail’in de bizim tekliflerimizi kabul etmesi gerekiyor.” dedi.

Daha önce de buna benzer bir teklif yapıldığını belirten Afifi, “Teklif kabul edildi. Karşılıklı tutulanlar bırakıldı. Ancak İsrail askerini alır almaz bırakılan Filistinliler tekrardan zindanlara gönderildi. Bu teklifin geçerli olması için önce İsrail hapishanelerinde bulunan 17 bin Filistinlinin en az 15 bini serbest bırakılmalı.” şeklinde konuştu.

“Teklif Kabul Edilmedi, Saldırılar Arttı”

İşgalci İsrail’in hava ve kara saldırılarının bir taktik olduğunu belirten Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antan ise “Hamas ve Gazze yönetimine Mısır üzerinden takas teklifi iletildi. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bunun üzerine hava saldırıları arttı.” dedi.

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