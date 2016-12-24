Emperyalist ABD’nin Elçisi, Emperyalist Rusya İle İlişkiden Rahatsız
ABD’nın Ankara Büyükelçisi John Bass, katıldığı televizyon programında ülkesinin terör örgütü PYD’ye verdiği desteği inkar ederken, Türk-Rus yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı da açıkça ifade etti. Bir soru üzerine Türkiye ve Rusya’nın yakınlaşmasını değerlendiren Bass, Türkiye’nin Rusya ile saygı çerçevesi içinde iyi bir ilişki sürdürebileceğini ancak Rus hükümetinin birtakım politikaları ve bölgedeki davranışlarıyla ilgili temkinli davranılması gerektiğini söyledi. Türkiye ve Rusya’nın dostane ilişkilerinden rahatsız olduğunu açıkça ifade eden Bass, şunları kaydetti: “Hiç kimse Türkiye’nin egemenliğine ABD kadar bağlı olmamıştır. Buna karşın, Rusya hükümeti ise uluslararası sınırları değiştirmek ve başka bir ülkenin bir kısmını ilhak etmek amacıyla son yıllarda askeri güç kullanmış olan tek Avrupa hükümetidir. Bu gerçekler göz önünde bulundurulmalı.”
ABD İZİNE KANIT YOK…
Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik suikastı kınayan Bass, “Amerikan hükümetinin bir şekilde bu saldırıya karışmış olduğuna dair Türk basınında gördüğümüz iddialara gelecek olursak - bunları kati surette reddediyorum” dedi. Bass ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Karlov suikastının failinin FETÖ’ye mensup olduğunu açıkça ifade etmesine rağmen, bu konuda kanıt olmadığını da öne sürdü.
FETÖ’YÜ GEÇİŞTİRDİ
John Bass, Fetullah Gülen’in iadesi konusunu da geçiştirdi. Konuya ciddiyetle yaklaştıklarını iddia eden Bass, “Yargı sistemimize göre, bir dava hakkında ne kadar az konuşuyorsak, konuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir” diye konuştu. Donald Trump’ın FETO’yu iade etme konusunda istekli göründüğünün hatırlatılması üzerine Bass, “Yeni yönetim adına konuşamam” yanıtını verdi. Türk medyasına da ağır suçlamalarda bulunan Bass, “Türk medyasında görmek istediğim şey, samimiyetle söylüyorum, fikir bazında değil de biraz daha gerçeklere ve kanıtlara dayanan habercilik” diye konuştu.
BASS’IN PYD YALANI
- Bass, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye cephane ya da gelişmiş silah temin etmediklerini söyledi. Ancak, bu yıl içinde birkaç kere ABD helikopterlerinin Rümeylan ve Harab Işk’taki Amerikan üslerine indiği ve silahların konvoy halindeki araçlara yüklendiği basına yansımıştı. 7 Nisan’da Bass’ın Ankara’da Diplomasi Muhabirleri Derneği’ndeki açıklamalarında, örgüte askeri yardım vermediklerini söylemesinin hemen ertesi günü, Amerikan helikopterleri Rümeylan’daki PYD/PKK unsurlarına büyük bir askeri sevkiyat yapmıştı.
RUSYA’NIN ÖZÜR DİLEDİĞİNİ DUYMADIK
- CIA’nın Türkiye’den özür dileyip dilemediğinin sorulması üzerine Bass: Bazı değerlendirmelerimizin düzeltildiğini ya da biraz hedeften şaştığını kabul ettik. Ve biz bunu her zaman yapıyoruz. Hata yaptığımızda bunu itiraf ediyoruz. Ancak şunu da söylemek isterim ki; Türk hükümetine çok daha eleştirel yaklaşan, petrol kaçakçılığı konusunda her türlü suçlamayı yapan ve Türk hükümetinden kimlerin bu olaya karıştırdığına dair iddialarda bulunan Rusya hükümetinin, ABD›nin aksine, bu konuda kendini düzeltme yoluna gittiğini ise görmedim.
STAR
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