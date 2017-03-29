Emperyalist ABD'den Siyonist İsrail’e Koşulsuz Destek

»Ana Sayfa»Dünya
29.03.2017 04:01
Emperyalist ABD'den Siyonist İsrail’e Koşulsuz Destek
ABD'de yapılan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Tel Aviv yönetimine verdikleri koşulsuz destekle öne çıktı.

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) 2017 yıllık konferansına katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Tel Aviv'e verdikleri koşulsuz desteği dile getirdi.

ABD'deki "İsrail yanlısı hareketlerin en büyük toplantısı'' olarak görülen ve pazar günü başlayan AIPAC 2017 Konferansı, 3 günlük oturumların ardından sona erdi.

Pence ile Haley'in İsrail yönetimine koşulsuz ve güçlü destek mesajları verdikleri konuşmaları dikkat çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun video konferans yoluyla yaptığı konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürü de öne çıktı.

İsrail'in ABD'nin vazgeçilmez müttefiki olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Pence'in, "Sadece konuşmayla geçen on yılların ardından ABD Başkanı, Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını ciddi şekilde değerlendiriyor." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Haley'den İsrail'e "Sizinleyiz" mesajı

İsrail lobisinin en fazla destek verdiği isimlerden olan Haley de konuşmasında, "İsrail'in itilip kakıldığı günler artık geride kaldı." şeklinde konuştu ve salondan güçlü bir alkış aldı.

Önceki Başkan Barack Obama döneminin sonunda BM Güvenlik Konseyinde alınan İsrail aleyhtarı kararın ABD'yi oldukça zayıf gösterdiğini söyleyen Haley, "2334 sayılı kararda gördüğümüz şey bir daha asla olmayacak ve kimse bizim İsrail'e desteğimizi sorgulamayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin artık BM'ye yeniden liderlik etmeye başladığını ve son kararın bir benzerinin bir daha alınamayacağını kaydeden Haley, İsrail aleyhinde çalışanların peşinde olacaklarını belirtti.

AA

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