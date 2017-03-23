Emperyalist ABD, Suriye’de Okul Vurdu: 33 Ölü

»Ana Sayfa»Suriye
23.03.2017 15:35
Emperyalist ABD, Suriye’de Okul Vurdu: 33 Ölü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Suriye’nin kuzeyindeki bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 33 kişi hayatını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, Mansura bölgesinde, sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen saldırının dün erken saatlerde gerçekleştirildiğini kaydeden Gözlemevi’nin kurucusu Rami Abdurrahman, “Şimdi 33 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Ölenler Rakka, Halep ve Humus’tan kaçan sivillerdi” dedi.

İKİNCİ SALDIRI TABKA’DA

Yerel kaynaklar aynı saatlerde düzenlediğini bildirdikleri bir diğer saldırıda, Rakka’nın batısındaki Tabka ilçesinin hedef alındığını, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden kaynaklar ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Kaynak: Islahhaber

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