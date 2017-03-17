"Emperyal Terör Devletleri, Suriye'deki Katliamların Hesabını Vermelidir!"
Basın açıklamasının tam metni:
EMPERYAL TERÖR DEVLETLERİ SURİYE’DE YAPTIKLARI KATLİAMLARIN HESABINI VERMELİDİR!
Suriye direnişi 15 Mart tarihi itibariyle yedinci yılına girmiş bulunmaktadır. Savaşın ortaya çıkardığı bilanço yüz binlerce ölüm, göç eden milyonlarca insan ve yerle bir olmuş şehirler olarak karşımızdadır. Kuşkusuz bu savaşın hafızalarda bıraktığı izler hiçbir zaman kapanmayacaktır. Bu süreçte zalimlerin siyasi hesapları için ne kadar vahşileşebileceğini insanlık bir kez daha görmüş ve 21 yy da Suriye halkının maruz kaldığı katliamlar hala acımasızca devam etmekte ve insanlık sessizce seyretmektedir.
Emperyal Terör devletleri bir kez daha Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde dün bir camiye yatsı namazı vakti hava saldırısı düzenledi ve 71 kişinin hayatını kaybettiğini bütün dünya gördü. ABD denilen büyük şeytan bu saldırıda sözüm ona hukuksuzca kılıfına uydurduğu “terörizmle mücadele” politikasıyla Müslüman kanını akıtarak zalimliğini ve zorbalığını bir kez daha tescilledi.
Kuşkusuz bu tür saldırılar ilk değil ve son da olmayacaktır. Ancak güce tapınan ve bu gücün arkasına sığınarak hukuksuzca kan döken bu zalim devletlerin zulmünü teşhir etmek ve karşı durmak ve sessiz kalmamak üzerimize farzdır. Bundan dolayı ABD, RUSYA, ve İRAN’ın Suriye’de yaptıklarını lanetliyoruz.
Aynı şekilde bu süreçte insan hakları örgütlerinden hiçbir tepki görmeyen bizler elbette şimdi de çok fazla bir şey beklemiyoruz. Ancak onların gerçek yüzlerini göstermek adına dünya kamuoyuna bir şeyler söylemek ve şahitliğimizi ortaya koymak üzerimize borçtur. Bundan dolayı insanlığın bu olup bitenlere sessiz kalmamasını ve Suriyeli mazlumlara sahip çıkmaları gerektiğini bir kez daha haykırıyoruz.
BM denilen paravan yapının da bu süreçte işlenen insanlık suçlarına dair hiçbir yaptırım uygulamamasını ve ikiyüzlü politikalarıyla güçlüden yana aldığı tavrı da görmekte ve insanlık adına bu utancın yanında yer almasından dolayı kınıyoruz.
Bir kez daha bu pervasızlığa ses çıkarmayanlara inat bizler bütün dünyaya haykırarak mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.
Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı
SÜLEYMAN NAZLICAN
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