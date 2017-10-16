Emniyetten Muhacirlere Daeş Zulmü!

HAKSÖZ-HABER

Daeş’in Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda terör eylemleri gerçekleştirdiği açık. Lakin bunu engellemenin yolu emniyet güçlerinin önüne gelen muhaciri gözaltına alması, evlerine Terörle Mücadele Şubesinin yanına medya unsurlarını da alarak operasyon yapması değil. Özellikle son aylarda Özbek, Doğu Türkistanlı ve Suriyeli Muhacirlere yönelik bu zalimane operasyonlarda artış söz konusu.

Nitekim 15 Ekim gecesi İstanbul’un çeşitli semtlerinde Terörle Mücadele Şubesi unsurları medya refakatinde yine muhacir avına çıktı. Bu operasyonun Fatih ayağında aynı aileden toplam 12 Özbekistanlı gözaltına alındı. Aralarında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu Özbek muhacirlerin içinde çocukların da annesi olan Hatice Al Najres ise hamile. Fatih Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezinde idari kararla sınır dışı edilmek için Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilmek üzere bekletilen kişilerden Hatice Al Najres gebelikle ilgili sağlık sorunları açık olmasına rağmen ağır nezarethane koşullarında tutulmakta. Konuyu yakından takip eden Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mehmet Alagöz çabalar sonucunda emniyetin nezarethaneye doktor getirilmesine ancak razı olabildiğini bildirdi. Avukat Mehmet Alagöz aile üyelerinin, haklarında hiçbir suçlama olmadığı halde dün gece TEM Şube tarafından alınıp karakola bırakıldığını belirterek aynı aileden 2 erkek ve bir kız çocuğunun da Çocuk Büroya teslim edildiğini bildirdi. OHAL gerekçe gösterilerek İstanbul İl Göç Müdürlüğü tarafından idari kararla bu kişilerin sınırdışı edilmelerine karar verildiğini belirten Av. Alagöz yaklaşık üç yıldır Türkiye’de ikamet eden, hiçbir olaya karışmamış ve çocukları da MEB’e bağlı okullarda öğrenim gören bu aileye yönelik operasyonun keyfi ve zalimce olduğunu belirtti. Konunun idari mercilere taşındığını belirterek özellikle de hamile olan Hatice Al Najres’in acil olarak sağlıklı bir ortama kavuşturulması gerektiğini ifade eden Av. Alagöz, olası bir menfi gelişme halinde sorumluların bunun hesabını veremeyeceğini hatırlattı.