Emniyetten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 679 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameye göre, kamu personeline ilişkin tedbirler kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan bazı kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak ve haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu meslekten ihraç edildi.
Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler ve bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.
Söz konusu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek.
Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak ve ilgili birimlerce pasaportlar iptal edilecek.
Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşıdıkları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.
AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 3 Yeni KHK İle Binlerce Kişi Kamudan İhraç Edildi, 83 Dernek Kapatıldı
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Yayın Yasağını İhlal Eden Kanallara Çok Ağır Ceza
- Hakim ve Savcı Sınavlarında 70 Barajı Kaldırıldı
- KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Emniyetten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- ABD Kongresi Trump'ın Başkanlığını Resmileştirdi
- Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin 10 Tutuklama
- İstanbul'da Ulaşıma 'Kar' Düzenlemesi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- Fikri Işık: İncirlik NATO Üssü Değil
- Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Sözlerinden Çark Etti!
- “Yerel ve Küresel Sistem Karşısında Müslümanlar”
- Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı
- Dış Politikada ‘Ahlaki Hassasiyet’ Geçilmesi Gereken Bir Takıntı mıdır?
- Vekilden "Evlilik Programları Kalksın" Teklifi
- Avusturya'da ‘Başörtüsü Yasaklansın, Haç Kalsın’ Teklifi
- Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
- Türkiye’yi Fethu’ş-Şam (Nusra) ile Çatışma Tuzağına Çekmek İsteyen Kim?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim