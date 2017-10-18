Emniyet’in Müslümanlara Yönelik Nusra Operasyonu Zulmü Bitmiyor!

Haksöz Haber

Nusra yapılanmasına yönelik olduğu ileri sürülen Doğu Beyazıt, Ağrı ve Van merkezli operasyonda daha önce aylarca tutuklu kalan kişiler serbest bırakılmalarına rağmen yeniden gözaltına alındı.

Nusra üyeliği iddiasıyla daha önce gözaltına alındıktan sonra mahkeme kararıyla tahliye edilen Metin Yıldız, Van’da çalıştığı fırında gözaltına alınırken, Doğu Beyazıt’taki evine de baskın yapıldı. Aynı şekilde daha önce tutukluyken serbest bırakılan Cesur Alkan da yeniden gözaltına alındı. Alkan ile birlikte 5 kişinin daha gözaltına alındığı tahmin edilmekte.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri zulme maruz kalan mazlum kardeşlerimize ilişkin ortaya konan temiz duyguların, insani ve İslami duyarlılığın mahkûm edilme çabasında niçin bu kadar ısrar ediyor? Daha önce aylarca tutuklu kalıp mağdur edilmelerine ve mahkeme kararıyla serbest bırakılmalarına rağmen niçin tekrar gözaltına alınıyorlar?