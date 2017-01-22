Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandı

»Ana Sayfa»Hukuk
22.01.2017 14:35
Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik düzenlenen silahlı saldırılarda yer aldığı belirtilen DHKP-C üyesi saldırgan, Tekirdağ’da yakalandı.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik düzenlenen saldırıların ardından olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması, teknik takip ve delillerin incelenmesinin ardından polis, saldırılara karıştığı belirtilen DHKP-C üyesi Şerif Turunç’un yakalanması için İstanbul’da 15 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunamayan zanlının il dışına çıktığı tespit edildi.

Şerif Turunç, Tekirdağ’da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Bu arada, Esenyurt’ta dün polis ekibine silâhla ateş açan ve karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçan şüphelinin de Şerif Turunç olduğu belirtildi.

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