Emniyet Kadrosuna 7 Bin Bekçi Alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7 bin bekçi alınacak.
İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" teşkilatı güçlendirilecek.
Bu kapsamda halihazırda 5 bin 392 olan kadro sayısı kademeli olarak artırılacak. Sonraki süreçte 7 bin yeni bekçi için kadro tahsisinin ardından ise valilikler vatandaşları internet siteleri üzerinden bilgilendirecek.
Doğu Anadolu'daki illerin ardından ilk etapta Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay için bekçi alımı yapılacak.
5 ilde 280 bekçi ataması bir ay içinde yapılacak
Geçen yıl Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak valilikleri tarafından yapılan duyurunun ardından, çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için başvuran adaylardan gerekli şartları taşıyan 280'i bir ay içerisinde görevlerine başlayacak. Bekçilerin 69'u Diyarbakır, 40'ı Hakkari, 49'u Mardin, 1'i Şanlıurfa, 121'i ise Şırnak'ta görev yapacak.
İstanbul'da 700, Şırnak'ta ise 100 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başlatılan süreç de devam ediyor. Giriş sınavları her iki ilin valilikleri tarafından belirlenen tarihlerde kaymakamlıklar tarafından yapılacak. İstanbul için tahsis edilen bekçi kadrosu sayısının da önümüzdeki dönemde artırılacağı ve yeni bekçi alımlarının yapılacağı belirtilirken, buna ilişkin duyuruların da kaymakamlıklar tarafından yapılacağı öğrenildi.
Söz konusu illerde ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek yeni bekçiler, genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak, suçluların yakalanmasında güvenlik güçlerine yardımcı olacak.
Çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için geçen yıl söz konusu süreci tamamlayan bin 604 çarşı ve mahalle bekçisi asayiş ve güvenliğin sağlanması için güvenlik güçleriyle omuz omuza görev yapıyor. Bekçilerden 612'si Diyarbakır, 156'sı Hakkari, 451'i Mardin, 59'u Şanlıurfa, 326'sı ise Şırnak'ta bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde halihazırda 4 bin 295 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.
İstenilen belgeler ve aranan şartlar
Bekçi olabilmek için başvuran adayların Türk vatandaşı olması, lise ve dengi okul mezunu olması ve başvurdukları illerde en az bir yıl ikamet etmeleri gerekiyor. Ayrıca adaylardan 30 yaşından yukarı olmama, görev yapmaya engel bir hastalığı bulunmama, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmama gibi şartlar aranıyor.
Aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri ise iptal edilecek.
Adaylar, çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu için sadece bir ilçe kaymakamlığına müracaat edebilecek. Aday, bekçi olmaya hak kazandığı takdirde, başvuru yaptığı ilçenin kadrosuna atanacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların bekçilik yapmaya mani hallerinin olup olmadığı değerlendirilecek.
100 üzerinden 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı sözlü sınavının sonuçları, başvurunun kabul edildiği ilçe kaymakamlığının internet adresinden ilan edilecek.
Yazılı sınavda adaylara Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden hazırlanan sorular yöneltilecek.
Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim edecek. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar, vali veya kaymakam onayı ile aday memur olarak atanacak.
Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.
Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılacak.
AA
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