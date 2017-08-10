Emniyet Genel Müdürlüğü’nden CHP'li Tezcan'a Cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarına cevap verdi.

"BAŞKANKANLIK ULUSAL GÜVENLİK BİRİMİ"

Basın toplantısında emniyet birimlerince, FETÖ soruşturmalarıyla ilgili mahkemeye sunulan bir tutanağı gösteren Tezcan, bu tutanakta, bir kişiyle ilgili emniyet birimlerine "Bu kişinin terör örgütü bağlantısı var mıdır, yok mudur?" diye sorulduğunu kaydetti.

Emniyetin tutanağında, söz konusu kişiyle ilgili toplanan bilgilerin "başkanlık ulusal güvenlik birimi" diye bir birime dayandırıldığını ifade eden Tezcan, "Devletin böyle bir kurumu yoktur. Veri havuzunda mahkemelerin ve savcılıkların soruşturma yapmak için bilgi sordukları Jandarma İstihbarat, MİT, Emniyet olabilir, buralar resmi bilgi toplayacak kurumlardır. Ama görüyoruz ki yargı organları soruşturma yaparken, başka bir birimden daha emniyet bilgi alıyor." diye konuştu.

Tezcan, "başkanlık ulusal güvenlik" diye bir birimin yasalarda olmadığını, bunun yasa dışı bir istihbarat toplama faaliyeti olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir örgüt kanunen kurulmuş değil. Birileri böyle bir örgüt adına bilgi topluyorsa, bilin ki bu bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen ve özel bilgi toplayan, fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür. Bu tip bilgi toplama Türk Ceza Kanunu'nun 132-140'ıncı maddeleri arasında düzenlenen suçu oluşturur."değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de "başkanlık" diye bir kurumun olmadığını ifade eden Tezcan, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve hükümet yetkililerinden bunu açıklamalarını istedi.

İDDİALAR ASILSIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında 'CHP'li Bülent Tezcan Belgesini Gösterdi: Yeni Bir Paralel Devlet Kuruluyor' başlığıyla verilen haberlerde, Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bir mahkeme dosyasından aldığını öne sürdüğü tutanağı göstererek, 'Başbakanlık Ulusal Güvenlik Kurumundan Emniyetin bilgi aldığını kaydettiği ve kanunen böyle bir örgütün olmadığına' ilişkin iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bakanlar Kurulu'nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8591 sayılı kararına istinaden 12.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Makamının Olur'larıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' kurulmuştur. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan bilgi havuzu adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerimizin sorgulamasına açılmıştır. Habere konu olan tutanaktaki 2'nci madde de yazılı '29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir.' ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir. Ayrıca, tutanaktaki 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."