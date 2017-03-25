Emine Ayna Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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25.03.2017 09:18
Emine Ayna Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ayna'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan ve savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ayna'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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