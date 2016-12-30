Emekliye Promosyon: En Az 300 Lira

Başbakan Yıldırım 2017’de, 1000 liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000-2000 lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2000 liranın üzerinde emekli maaşı alanlara 450 lira promosyon verileceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte cuma namazı çıkışında emekliye verielecek promosyon konusunda açıklama yaptı. Buna göre, 2017’de emeklilere maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, 1000 liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000-2000 lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2000 liranın üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira tek seferde ödeme yapılacak.

Başbakan Yıldırım, bundan 11 buçuk milyon emeklinin yaralanacağını açıkladı, “Bunun 8 buçuk milyonu 1000-2000 TL aralığında ve onlar 375 TL alacak. Yüzde 6,5 civarında 2000’in üzerinde var, onlar 450 lira alacak. 300 TL alanlar da yüzde 20 civarında.” dedi.

Ödenecek promosyonun yıllık tutarının 5 milyar lira olacağını ifade eden Yıldırım, “Emekli maaşını bankalara yatırıyor devlet. Bankalar bu parayı tuttuğu için buna karşılık emeklilerimize böyle bir imkân sağladılar. Asgari bu kadar, vermek isteyen olursa daha fazlasını, bizim diyeceğimiz bir şey yok.” dedi.