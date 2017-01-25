Emeklilere Promosyon Müjdesi: İnşallah Mart Ayında Alacaklar

»Ana Sayfa»Ekonomi
25.01.2017 14:58
Emeklilere Promosyon Müjdesi: İnşallah Mart Ayında Alacaklar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonla ilgili olarak, “İnşallah mart ayında alacaklar.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı”nın işleyişiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle bilgi aldı.

SGK’nın toplantı salonundan, 81 il arasından belirlediği Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Rize ile bağlantı kuran Müezzinoğlu, il müdürlerine sosyal güvenlik ve istihdamla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

“Çat Kapı” Ziyaret Talimatı

AA’da yer alan habere göre, program kapsamında bakanlık yöneticilerinin yapması gereken ev ziyaretlerini yeterli bulmayan Müezzinoğlu, SGK ve İŞKUR il müdürlerine, toplumun farklı kesimlerinden daha çok vatandaşı “çat kapı” ziyaret etmeleri talimatını verdi.

“İnşallah Mart Ayında Alacaklar”

Müezzinoğlu, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş’tan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Aktaş’ın bir emeklinin evini ziyaret ettiğini belirtmesi üzerine Müezzinoğlu, “Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mı?” diye sordu. Aktaş’ın “Bekliyorlar.” yanıtı üzerine Müezzinoğlu, “İnşallah mart ayında alacaklar.” müjdesini verdi.

“En Kısa Sürede Kıdem Fonunu Kurmamız Lâzım”

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin’in, ziyaret ettikleri bir vatandaşın emekliliği sırasında işvereninin yaşadığı maddî zorluklar nedeniyle kıdem tazminatının yarısını alamadığını ilettiğini aktarması üzerine Müezzinoğlu, “Bu şunu gösteriyor, bizim en kısa sürede kıdem fonunu kurmamız lâzım. Sendikalı olsa bile, kıdem fonu kurulmadığı sürece patronun koşullarına göre sorunlar yaşayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

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