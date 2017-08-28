Emekli MİT’çi Enver Altaylı Tutuklandı

CIA ile Gülenciler arasında bağlantılarını sağladığı iddia edilen eski MİT’çi Enver Altaylı, “siyasi casusluk ve silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçlarından tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Enver Altaylı’nın, Mustafa Özcan ile 17-25 Aralık darbe girişimi, dershane tartışmaları ve Gezi Olaylarının hemen öncesinde ve sonrasında yoğun irtibat içinde olduğu iddia ediliyor.

Aynı zamanda Alman vatandaşı olan Altaylı’nın, ifadesinde, Fetullah Gülen ile hiç görüşmediğini, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını Mustafa Özcan’ı 1990’yı yıllarda tanıdığını söyledi.

Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında verdiği ifadesinde o dönem Başbakan Süleyman Demirel’in kendisini arayarak, Orta Asya’dan gelen Türk Cumhuriyetleri’ndeki öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ile ilgili yardım istediğini, Diyanet kadrosundan bir kişinin kendisini arayacağını söylediğini ve daha sonra da kendisini Mustafa Özcan’ın aradığını anlattı.

İfadesinde, Özcan ile zaman zaman görüştüğünü de kabul eden Altaylı, 2005’te kızını istemeye gelen şu anki damadı Metin Can Y.’nin yanında ailesi ile birlikte Özcan’ın da geldiğini kaydetti. “Rahatsız olduk ama bir şey söyleyemedik” ifadesini kullanan Altaylı, Özcan’ın FETÖ içerisindeki faaliyetlerini öğrenince temasını kestiğini ileri sürdü.

Enver Altaylı’ya yöneltilen suçlamaya göre Altaylı, Mustafa Özcan ile telefon irtibatı kurmuş. Söz konusu telefon görüşmelerinin 17-25 Aralık darbe girişimi, 17-25 Aralık’ın mimarları olan savcıların görevden alınması, dershane tartışmaları ve Gezi Olayları gibi kritik olayların hemen öncesinde ve sonrasında yoğunlaştığı iddia ediliyor. Ancak Altaylı, bu görüşmeleri yapmadığını ileri sürerek suçlamaları redetti.

Yine soruşturma dosyasına giren bilgiye göre, zamanının çoğunu yurt dışında geçiren Altaylı’nın 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce Ankara’ya geldiği tespit edildi. Bu durumun sorulması üzerine ise Altaylı’nın “Dostlarımı ziyaret etmek için Ankara’ya geldim” cevabını verdiği öğrenildi.

Öte yandan, ifadesi sırasında Altaylı’ya 15 Temmuz darbe girişimi toplantılarına katılıp katılmadığı, darbe girişiminin kimler tarafından planlandığı ve Yurtta Sulh Konseyi hakkında bilgisi olup olmadığının sorulduğu öğrenildi. Ancak Altaylı’nın darbe girişimine katılan askerleri tanımadığını, konuya ilişkin de bilgisinin olmadığını savunduğu belirtildi. Altaylı’nın yabancı istihbarat servisleriyle devam eden bir irtibatının olmadığını savunduğu da ifade edildi.

Enver Altaylı, hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma yürütülen bazı isimleri yurt dışına kaçırmakla da suçlanıyor. Bunlardan birisinin de eski MİT mensubu M.B. olduğu öğrenildi. Damadının arkadaşı olan M.B. ile WhatsApp üzerinden görüştüğünü kabul eden Altaylı, damadının ve kendisinin herhangi bir kişiyi yurt dışına kaçırmak için kimseden talimat almadığını ileri sürdü. Tutuklanan eski MİT’çi M.B.’nin ise ifadesinde, “Altaylı WhatsApp’tan aradı ve ‘sıkıntı yapmayın, yolculuğunuz iyi bir şekilde geçer’ dedi. Kendisi ile sadece bir defa telefon görüşmemiz oldu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Altaylı’nın hakkındaki gözaltı kararını öğrendikten sonra Antalya Manavgat’tan Korkuteli’ne bağlı bir köye giderek saklandığı belirlendi. Telefon hattını kapatarak kardeşinin üzerine başka bir hat çıkaran Altaylı, “Kaçmıyordum. Kendim zaten 1-2 gün dinlendikten sonra teslim olacaktım” dedi. Altaylı’nın yeni hattından Almanya’da yaşayan Serhat I. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi.