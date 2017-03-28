“Elektrikte Zam Yapılmasını Gerektiren Bir Durum Yok”
Artvin doğalgaz dağıtım ihalesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarife dönemlerinde kurumun çalışmalarını yaptığını anımsattı.
AA’da yer alan habere göre, Yılmaz, herhangi bir müdahalenin gerekip gerekmeyeceğini incelediklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalarda zannediyorum 5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz, elimizdeki veriler şimdilik herhangi bir zam yapılmasını gerektiren bir durum içermiyor.” açıklamasında bulundu.
“Artvinlilere Doğalgaz Dağıtımı 8 Yıl Ücretsiz”
Artvin doğalgaz dağıtım ihalesinde dağıtım bedeli için sıfır kuruş teklif verildiğini ve bunu öneren iki şirketin bundan sonra yapılacak lisans alma bedeli ihalesinde yarışacağını anlatan Yılmaz, ihalede önemli olan kısmın tamamlandığını vurguladı.
Yılmaz, bundan sonraki sürecin EPDK ile şirketler arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
“Bundan sonra lisans alma bedeli ihalesinde en fazla fiyatı verenle beraber ihale nihai olarak sonlanacak. Bu süreç vatandaşlarımızla ilgili bir husus değil. Şirketlerimizin Türkiye’nin geleceğine ne şekilde güvendiği ortada. ‘8 yıl boyunca buraya yatırım yapmak istiyoruz ve bir bedel talep etmiyoruz.’ dediler. Artvinliler 8 yıl boyunca doğalgaz dağıtımı için herhangi bir bedel ödemeyecek. 30 yıllık lisansın ilk 8 yılında doğalgaz ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu rakamların bugünlerde ortaya çıkması dikkate alınması gereken bir durum, burada siyasi istikrar ön plana çıkıyor. Kurumumuzun düzenlemelerinin piyasaya verdiği güven ortaya çıkıyor. İhaleyle birlikte 81 il tamamlanacak. Türkiye, doğalgazda bir sayfayı daha dolu bir şekilde kapatmış olacak.”
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- PKK/PYD Elindeki Amerikan Füzelerini Kime Karşı Kullanacak?
- Ali Şükrü Bey Mezarı Başında Anıldı
- “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”
- “Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya Koordinatör Konumunda
- Mübarek Üç Aylar Çarşamba Günü Başlıyor
- İşgalci İsrail Askerleri 8 Yaşındaki Çocuğu Yalın Ayak Sürükledi!
- Rusya Aynı Anda Hem PYD Hem Türkiye’yi Daha Ne Kadar İdare Edecek?
- İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!
- FETÖ Sanığı Ali Fuat Yılmazer'in Kızları Tutuklandı
- Cenevre’deki Suriye Görüşmelerinde Son Durum
- Avustralya’da Kasırga 35 Bin Evi Elektriksiz Bıraktı
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim