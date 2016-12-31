Elektrik Hatlarına Siber Saldırı Girişimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim ve iletim hatlarını kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda siber sızma girişimini tespit ederek engellediği belirtildi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuruma yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılar gerçekleştirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telekom, ilgili birimler ve Bakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ile gerekli tedbirlerin alındığını aktaran yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını belirterek, tüm birimlerle koordineli olarak önlemlerin alındığını ve Marmara Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kısmi elektrik kesintisiyle siber saldırıların bağlantısının da araştırıldığını kaydetti.
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İranlı Gazeteci ve Aktivistler İran Katliamlarından Dolayı Özür Diledi
- “Araçları Sivillerin Üzerine Sürün”
- Yemen’den Getirilen 160 Hasta Afyonkarahisar’da Tedavi Ediliyor
- Diyanet'ten Yılbaşı Uyarısı
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- “Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
- Suriyeli Muhaliflerden Ateşkes İhlalleri Uyarısı
- Trump'tan Putin'e Övgü
- Halep İçin 221 Yardım Tırı Yola Çıktı
- Bağdat’ta Bombalı Saldırılar: 24 Kişi Hayatını Kaybetti
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İnternette Adil Kullanım Kotası Kalkıyor
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber Savaş
- “Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
- Trafikte Uygulanacak Ceza Oranları Yüzde 3.83 Oranında Zamlandı
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- Muş Kardeşlik Platformu Halep’e 3 Tır Un Gönderdi
- Temmuz’un Ocak 2017 Sayısı Çıktı
- ‘Eski Türkiye’nin Kolunu Kopardığı Saçılık, Şimdi de KHK Mağduru mu Olacak?
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Halep Üzerine Açıklama
- ‘Sahabe Dönemi İktidar Kavgası’ (Kitap Değerlendirmesi)
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim