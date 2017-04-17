Elazığ’daki Saldırıyla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne geçen yıl bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.
PKK’lı militanlarca geçen yıl 18 Ağustos’ta Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart’ta Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gözaltına alınan ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
AA’da yer alan habere göre, şüphelilerden 2’si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne 18 Ağustos 2016’da PKK’lılarca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetmiş, 217 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.
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