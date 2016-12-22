Elazığ'da HDP Baskil İlçe Başkanı İstifa Etti

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22.12.2016 17:46
Elazığ'da HDP Baskil İlçe Başkanı İstifa Etti
Elazığ'da HDP Baskil İlçe Başkanı Naci Çetin görevinden ayrıldı.

HDP ilçe başkanlığı görevinden istifa etme kararı alan Çetin, konuya ilişkin dilekçesini Baskil İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sundu.

 

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